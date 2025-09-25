“Tusi”, la maldita droga que está de moda, se ha extendido en fiestas electrónicas y reguetoneras, donde los especialistas la identifican como un psicoestimulante de alto impacto. Esta sustancia, también llamada “cocaína rosa”, produce alucinaciones que alteran la percepción, mientras provoca ataques de pánico que comprometen seriamente la salud de los consumidores. La situación preocupa porque se registra un aumento del consumo en eventos sociales juveniles.

El “Tusi” no solo se caracteriza por generar un incremento del líbido, sino también por desencadenar dependencia que deriva en cambios de comportamiento. Según especialistas, la droga conduce a episodios de agresión y reacciones de irritabilidad, lo que incrementa los riesgos en contextos festivos donde se combina con alcohol. Estas consecuencias, que se suman a cuadros de ansiedad persistente, explican por qué se ha convertido en un problema visible en la farándula vinculada a la vida nocturna.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO