Tres perros agresivos devoraron las extremidades de un abuelito de 74 años cuando se dirigía a trabajar en el Pasaje Huascarán del Rímac, causándole heridas que requirieron 15 puntos de sutura. Este incidente, que pudo ser fatal según testimonio de la hija de la víctima, evidencia la negligencia de propietarios que incentivan peleas caninas como forma de entretenimiento.

El ataque, que ocurrió la mañana del 11 de septiembre mientras el dueño de los animales se encontraba en estado de ebriedad, dejó a Guillermo Núñez tendido en el suelo durante tres minutos hasta que una vecina lo auxilió. La propietaria, quien solo ofreció 100 soles como compensación inicial, se niega a asumir la totalidad de los gastos médicos y las pérdidas laborales causadas a la familia Núñez. Esta situación de riesgo, que amenaza especialmente a niños que transitan hacia el colegio cercano, requiere urgente intervención de autoridades.

