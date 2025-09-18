Un sospechoso incendio en el mercado de flores del Rímac ha dejado sin sustento a decenas de comerciantes, quienes denuncian que el siniestro fue provocado por sujetos contratados para desalojarlos. Testigos afirman que los agresores actuaron con anuencia de la policía y la alcaldía, utilizando bombas molotov y palos para destruir puestos y mercadería. Entre las víctimas, en su mayoría adultos mayores, se reportan heridas graves y pérdidas económicas totales que incluían la inversión para la temporada alta.

La violencia escaló cuando los locales fueron incendiados intencionalmente, lo que según los afectados forma parte de un plan para dejarlos en la calle. Una de las comerciantes agredidas, exigen justicia y reparación económica por los daños, mientras la comunidad cuestiona el rol de una iglesia evangélica señalada como instigadora. El caso evidencia la vulnerabilidad de los pequeños comerciantes ante métodos de desalojo violentos y arbitrarios.

