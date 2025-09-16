Dos sujetos ingresaron a un baño público del Rímac donde trabajadores dejan sus pertenencias, llevándose incluso el papel higiénico durante su tercera intrusión al local. Los delincuentes, captados por cámaras de seguridad instaladas tras anteriores robos, reventaron los candados de la parte posterior frente a la Plaza de Acho para hurgar en los cajones.

El administrador confirmó que los antisociales sustrajeron 10 paquetes de papel higiénico y jabón líquido, al no encontrar efectivo suficiente durante la madrugada del último hecho. La recurrencia de los robos, que ya suman tres eventos con la misma modalidad, evidencia la desprotección de estos espacios públicos ante la delincuencia.

