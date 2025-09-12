Un presunto delincuente fue capturado a la fuerza por vecinos en el Rímac, luego de que habría intentado asaltar a una joven de la zona. El hombre, que fue golpeado con un casco y forcejeado violentamente, fue introducido a rastras en una camioneta mientras pedía auxilio, en un claro acto de justicia por mano propia que fue registrado en video. Una mujer, que presuntamente fue la víctima, participó activamente en la agresión.

Vea también: El Agustino: Mujer y acompañantes encapuchados toman casa de abuelita fallecida

Según testigos, los involucrados en este hecho serían barristas de equipos rivales. Paralelamente, en un hecho similar, sujetos identificados como malos hinchas atacaron una loza deportiva en San Juan de Lurigancho. Los agresores ingresaron por la fuerza, agredieron al vigilante e incendiaron banderolas y emblemas utilizando piedras y artefactos pirotécnicos.

