Recibir la primavera con rituales de purificación energética se ha convertido en una tradición para muchos peruanos que buscan renovar sus vibraciones con el equinoccio. La experta Psiquica Turquesa recomienda realizar estos rituales en el centro del hogar, utilizando elementos simbólicos como arroz para multiplicar las bendiciones y lentejas para atraer buena suerte.

Los girasoles representan un elemento central en esta práctica, ya que simbolizan la conexión con la energía del sol y atraen abundancia hacia los negocios y el hogar. Las naranjas, por su parte, son ideales para rituales orientados al amor y las amistades, aportando frescura y nuevas oportunidades en las relaciones interpersonales. Este conjunto de elementos naturales forma un poderoso ritual de equilibrio, que busca armonizar los espacios y atraer prosperidad durante todo el año cósmico que inicia.

