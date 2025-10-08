El robo de un fardo de ropa valorizado en 8 mil soles en pleno corazón de Gamarra quedó registrado por cámaras de seguridad. Dos mujeres ingresaron a la tienda con total sigilo, y mientras una vigilaba el entorno, la otra jaló el costal de ropa de bebé para escapar en cuestión de segundos.

Según la denuncia, la comerciante afectada se encuentra de viaje y fue su familia quien alertó del robo. Las imágenes muestran a las sospechosas arrastrando el saco por la vereda hasta llegar a la estación del tren, lo que refuerza la preocupación por la inseguridad en la zona comercial más concurrida de Lima.

