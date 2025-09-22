Candy, la madre de la niña de 10 años, se mantiene firme: “Mi hija es de Roberto Carlos”, pero él y su familia insisten en que Macx, un hombre mayor que ella describe como su “protector”, sería el verdadero padre. La tensión escaló cuando el abogado de Roberto Carlos reveló que, sin la prueba de ADN, su cliente podría terminar en prisión por una deuda de pensión que ya supera los 7,000 soles, aunque solo ha pagado 2,280. Mientras Macx niega cualquier vínculo biológico, la familia de Roberto Carlos asegura tener pruebas contundentes que lo involucran, dejando a la menor en medio de un conflicto que podría cambiar su vida para siempre.

Vea también: ¡Maricielo enredada con DOS HERMANOS! ¿Quién es el padre de su hijo: Jonathan o Edison?

El drama legal y emocional se agudiza cada día, pues Roberto Carlos pide, casi suplica, que se resuelva la duda con un simple examen, argumentando que “el que nada debe, nada teme”. Sin embargo, Candy se resiste, alimentando las sospechas de que hay algo más detrás de la relación con MaCx, un hombre que, según ella, solo ha sido un apoyo desinteresado. La justicia, por ahora, espera el resultado de una prueba que podría liberar a Roberto Carlos de una condena o confirmar el engaño que su familia denuncia desde hace años.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO