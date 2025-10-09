El congresista Roberto Chiabra aseguró que no tendría inconveniente en asumir la Presidencia de la República si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte. La declaración del parlamentario se dio en medio del debate de las cuatro mociones presentadas contra la mandataria.

Vea también: Pleno del Congreso admite moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte

En una reciente entrevista, Chiabra reveló que mantiene “conversaciones informales” con algunos colegas, aunque aún no existe ninguna propuesta formal. “Si me proponen la presidencia, yo aceptaría, pero no es nada oficial”, expresó el legislador, quien consideró que “en la vida hay que tomar decisiones” y que estaría dispuesto a asumir la responsabilidad si así se lo solicitan.

Chiabra a favor de la vacancia de Dina Boluarte

El parlamentario manifestó estar a favor de la vacancia presidencial, al considerar que el Gobierno no ha mostrado autocrítica ni medidas efectivas ante el aumento de la delincuencia y los recientes ataques de extorsionadores. “Si me preguntaban hace tres meses, decía que no, pero con tantos muertos diarios y respuestas infantiles, creo que sí (se le debe vacar)”, declaró.

Asimismo, criticó la intervención del ministro del Interior, Carlos Malaver, y del Gabinete Ministerial durante el debate. “No hay nada de autocrítica ni estrategia inmediata. Es una vergüenza”, añadió.

Convocaría a un Consejo de Estado

De asumir la presidencia, Chiabra adelantó que su primera acción sería convocar a un Consejo de Estado con las principales autoridades del país. “Hay que unirnos para enfrentar al enemigo que tenemos al frente. Si hay leyes que corregir, se corrigen”, sostuvo.

