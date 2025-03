Roberto Guizasola no tenía idea que estaba siendo grabado y en comunicación con Alexandra Díaz volvió a las amenazas tras revelarse el ampay en Magaly TV La Firme. Ahora las autoridades tienen a su cargo investigar y determinar responsabilidades en este delicado caso.

‘Cucurucho’ amenaza a diestra y siniestra. “Una sola cosa, tú no te vas a burlar de mí huev… Yo ya sé quién es la persona. No me lo des, ni tampoco voy a hablar contigo. Primero me voy a encargar de él y después voy por ti. Síguelo cuidando”, amenazaba Roberto Guizasola.

“No se puede permitir que un hombre se crea por encima del bien y del mal. Es la primera vez que vemos que un infiel legaliza a su trampa”, comentó Magaly Medina.

