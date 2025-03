Tras las denuncias de Alexandra Díaz y la presión mediática generada por el informe de Magaly TV La Firme, Roberto Guizasola publicó un comunicado a través de sus redes sociales, donde reconoció su infidelidad, pero rechazó enérgicamente las acusaciones de la popular ‘Gordibuena’

“Quiero empezar pidiendo disculpas públicas a mi esposa y a mis hijos. Sé que los he lastimado profundamente y que no me he comportado de la manera correcta. Cometí un grave error y asumo toda la responsabilidad por ello”, expresó el popular Cucurucho en su cuenta de Instagram.

