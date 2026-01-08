El mercado de pases de la Liga 1 2026 acaba de sacudirse con una noticia que retumba en los Andes centrales. Sport Huancayo, el cuadro que busca recuperar su sitial en la zona noble de la tabla, ha oficializado el regreso de uno de los técnicos más laureados y carismáticos del fútbol peruano: Roberto Mosquera. Tras un cierre de 2025 complicado con Alianza Universidad, el DT nacional asume este nuevo reto con la promesa de inyectar su característico estilo de juego y disciplina táctica en la altura huancaína.

El retorno de un viejo conocido a la ‘Incontrastable’

No es un rostro nuevo para la hinchada huancaína. Mosquera ya sabe lo que es dirigir en la ‘Incontrastable’, habiendo dejado huella en su paso entre 2010 y 2011. La directiva del ‘Rojo Matador’ no escatimó en elogios al anunciar su contratación a través de las redes sociales, recordando los buenos momentos vividos hace más de una década. El mensaje fue claro y directo, apelando a la memoria emotiva del aficionado: “El DT que nos regaló triunfos inolvidables, regresa a Huancayo. Experiencia, liderazgo y ambición para seguir compitiendo en grande”.

La llegada de Roberto Mosquera no es casualidad; responde a la necesidad de la dirigencia de contar con un piloto de tormentas probado, alguien capaz de manejar vestuarios pesados y sacar provecho a la localía. En sus primeras palabras tras la oficialización, el técnico mostró su gratitud hacia la familia Rojas, gestores del club, y envió un mensaje directo a la tribuna, reafirmando el vínculo que, según él, nunca se rompió.

“Quiero agradecer al señor Charbel Rojas y al señor Raúl Rojas por -una vez más- darme una cuota de confianza a nuestro trabajo que ya es conocido por ellos. Decirles desde ya al pueblo de Huancayo, que en todo momento, en el año y medio que estuve, me trató con respeto, con cariño. Y yo traté de retribuirlo con un buen lugar en la historia de Sport Huancayo”, señaló Roberto Mosquera.

Un comando técnico de jerarquía para el 2026

Para esta nueva aventura, Roberto Mosquera no llega solo. Fiel a su estilo de profesionalizar cada área, ha conformado un grupo de trabajo que combina experiencia y conocimiento científico del deporte. Durante su presentación, el estratega detalló quiénes serán sus escuderos en el banquillo, destacando la presencia de figuras reconocidas en el medio. “Mi comando técnico se compone del profesor Sebastián Salvatore, que todo el mundo sabe que es un genio. Mi asistente es Javier Chirinos, que es uno de los entrenadores que va a escribir una página importante en el futbol peruano”, aseguró Mosquera, quien también confirmó a Marco Moncayo como preparador de arqueros y a Andrés Olivares como analista de video.

El reto es mayúsculo. Sport Huancayo necesita volver a ser ese equipo temible de local y astuto de visita. Con jugadores como el goleador colombiano Yorleys Mena y el talentoso Piero Magallanes en la plantilla, Mosquera tiene la materia prima para construir un equipo competitivo. La ‘Mosca‘ busca sacudirse la mala racha del descenso con Alianza UDH en 2025 y demostrar que su vigencia en el banquillo sigue intacta. La Liga 1 2026 promete ser una caldera, y Huancayo ya tiene a su general para la batalla.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas NOTICIAS del DEPORTE y FÚTBOL PERUANO ONLINE