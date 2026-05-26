El candidato presidencial Roberto Sánchez fue coautor de una ley procrimen que impedía a la Policía Nacional del Perú (PNP) intervenir a mineros que usaban explosivos.

El aspirante de Juntos por el Perú ha cuestionado en múltiples ocasiones al fujimorismo por las denominadas “leyes procrimen”.

Sin embargo, la norma impulsada por Sánchez, que fue promulgada, protegía a mineros ilegales de pequeña escala en la lucha contra el crimen organizado.

¿Qué decía Roberto Sánchez al fujimorismo sobre las leyes ‘procrimen’?

Sánchez ha planteado derogar las ocho leyes procrimen que votó la bancada fujimorista de Keiko Fujimori.

En esa misma línea el candidato ha señalado que votó en contra de esas normas. En su discurso brindado en sus mítines destaca la necesidad de derogar las leyes que, según el Ministerio Público, conforman el “pacto mafioso” y que permiten que el crimen se establezca en zonas donde la policía no puede actuar.

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Las leyes impulsadas por Sánchez sobre minería

El candidato de Juntos por el Perú fue coautor de al menos 10 leyes que promueven la minería ilegal y entre ellas figuran el proyecto que formaliza la minería con prácticas ancestrales, que llegó a la Comisión de Energía y Minas.

Además, impulsó una iniciativa para desconcentrar las concesiones mineras y es promotor de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).