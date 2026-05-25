El candidato presidencial Roberto Sánchez de Juntos por el Perú reconoció que cambio su plan político original y lo calificó como “pisar tierra”.

El aspirante argumentó que este cambio responde a la necesidad de ceder para conformar alianzas, debido a que no cuenta con mayoría propia en el Congreso.

Además, Sánchez definió esta reevaluación como un acto de “sensatez” y “madurez” política de cara a la segunda vuelta.

¿Cuáles fueron los cambios de Roberto Sánchez?

Uno de los giros más notorios se produjo en torno a la permanencia de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva. El 12 de febrero de 2026, Sánchez afirmó que el titular del ente emisor “se acabó” y que su eventual gobierno lo echaría.

Sin embargo, en las últimas horas manifestó que respeta la posición de su equipo económico y que existe “una sensibilidad grande en diferentes agentes económicos”.

El abandono del discurso sobre nacionalización de recursos

En Huamanga, Ayacucho, el 21 de marzo, Sánchez afirmó que su gobierno nacionalizaría los recursos naturales. En esa misma línea, al día siguiente de esa declaración, el candidato descartó completamente esa posibilidad y negó cualquier intención estatizadora.

También, Roberto Sánchez rechazó totalmente las acusaciones que lo vinculan con posturas comunistas o totalitarias.







