Robotín confiesa lo peor tras conseguir trabajo en Estados Unidos, revelando ante Magaly Medina que padece diabetes, una condición que afecta directamente su desempeño en los shows callejeros que realiza para ganarse la vida. El popular cómico, de 40 años, detalló que durante sus presentaciones suele sufrir de sed intensa, obligándolo a interrumpir su acto para buscar agua, un imprevisto que complica su rutina laboral en lugares como el Boulevard de Hollywood. Esta confesión se suma a otro frente de batalla: la edad, que según él “ya le está pasando factura”.

A pesar de estos desafíos personales, su foco permanece intacto: “No he venido a enamorarme”, declaró, enfatizando que su única misión es aprovechar su visa de trabajo para ahorrar dinero y luego invertirlo en un negocio en Perú. Esto lo lleva a aceptar cualquier “trabajito”, desde privados hasta cumpleaños en restaurantes, anunciando que en diciembre regresará a su país para cumplir con contratos pendientes y, lo más importante, reencontrarse con su familia.

