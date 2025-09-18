Robotín consigue visa de trabajo y la rompe en las calles de Estados Unidos, donde ahora se desempeña como cómico ambulante en el famoso Boulevard de Hollywood, luciendo su icónico disfraz de robot. Este logro migratorio, que le permite residir y laborar legalmente por tres años, fue revelado por Magaly Medina, quien destacó el incansable espíritu trabajador del artista, alejándose de la polémica que suele rodearlo. A pesar de las oportunidades que se le presentan, su plan no es quedarse de forma permanente, pues su corazón y su mayor motivación regresan al Perú, donde lo esperan sus hijas.

Vea también: Christian Domínguez parcha a los ‘Hermanos Yaipén’ por comentarario contra Karla Tarazona: “Evítate problemas”

El popular personaje, cansado de las calles peruanas, decidió agarrar sus maletas y probar suerte en el extranjero, llevando su talento y perseverancia a una nueva audiencia. Magaly Medina compartió imágenes exclusivas enviadas por el propio Robotín, donde se le ve ejerciendo su oficio “tirando su sombrero al piso, pero con la frente en alto”, una frase que encapsula su digno esfuerzo por salir adelante en tierra ajena.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO