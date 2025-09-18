¡Robotín triunfa en USA! El cómico revela en una entrevista con Magaly Medina el sorprendente monto que logra ganar en solo un show, confesando que en su primera vez en Las Vegas hizo entre $150 y $200 en un par de horas. Este éxito inicial, que experimenta bajo la protección de una visa de trabajo por tres años gestionada por un empresario promotor, le ha permitido ejercer su arte sin la persecución del serenazgo que sufría en el Jirón de la Unión. Su estadía, sin embargo, tiene una fecha de caducidad clara, pues anuncia que su regreso al Perú está programado para noviembre, luego de dos meses y medio, para cumplir con compromisos pendientes.

El artista, quien llegó con la visa categoría Showman, enfatiza que la diferencia cultural es abismal: “Acá aman el arte”, declara, lo que le ha dado la confianza para presentarse en lugares icónicos como el Boulevard de Hollywood con la seguridad de que su documentación lo respalda. Tras su breve retorno a casa, su plan maestro es volver a Estados Unidos en enero o febrero para establecerse por al menos un año completo, aprovechando la “oportunidad de ganar platita” que este país le ofrece.

