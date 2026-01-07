Rodrigo Cuba se pronunció indirectamente luego de recibir duras críticas por haberle cortado el cabello a su hija Mía durante un viaje familiar a Disney, que realizó junto a Ale Venturo. La situación se hizo pública después de que Melissa Paredes expresara su molestia al notar que su engreída regresó con el cabello notablemente corto y mal hecho.

Las imágenes y comentarios generaron reacciones divididas entre los usuarios, muchos de los cuales criticaron al futbolista por la forma en que manejó la situación.

Si bien Rodrigo Cuba no emitió un pronunciamiento oficial, sí respaldó un comentario publicado por una usuaria en su cuenta de TikTok, al que dio “me gusta”. En el mensaje, la seguidora defendía el derecho del jugador como padre a tomar decisiones sobre su hija, señalando que ambos progenitores tienen la misma autoridad.

“Mucha vaina gente, él es su papá. Así como Melissa le compra, le pinta, hace lo que quiera, él también tiene derechos”, se lee en el comentario que fue apoyado por el deportista.

En medio de la polémica, también se señaló a Ale Venturo por no haber intervenido para evitar el corte de cabello. Sin embargo, posteriormente, Melissa Paredes reveló que la empresaria se comunicó con ella para ofrecerle disculpas, lo que habría permitido calmar la tensión entre ambas.

Tras ello, Venturo y Cuba compartieron en redes sociales imágenes y videos de su viaje a Estados Unidos, donde se aprecia a la familia disfrutando de las festividades de fin de año, incluyendo fotografías junto a Mía antes de abordar el avión y durante su estadía en el país norteamericano.

Hasta el momento, ni Rodrigo Cuba ni Melissa Paredes han emitido un pronunciamiento adicional sobre el tema, mientras la controversia continúa generando debate en redes sociales sobre la corresponsabilidad en la crianza.

