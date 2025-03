Rodrigo Cuba volvió a llamar la atención al respaldar, con sus interacciones en redes sociales, comentarios en contra de su expareja, Ale Venturo. Luego de confirmar públicamente su separación a través de un comunicado, el futbolista sorprendió al dar ‘like’ a mensajes que acusan a la empresaria de no haber tenido una buena relación con su hija mayor.

El tiktoker Ric La Torre evidenció esta situación, mostrando que Cuba apoyó publicaciones donde los usuarios aseguraban que Ale Venturo hacía diferencias entre la hija que tuvo con él y su otra hija: “Después de la entrevista que vi de los dos, definitivamente, Alexandra no quiere a tu hija. Si tu pareja no quiere a tu hijo, ahí no es, mejor estás solo Rodri”, fue uno de los comentarios que recibió el respaldo del futbolista.

Otro de los mensajes que Cuba aprobó sugería que Venturo no eliminaba comentarios negativos dirigidos a su hija mayor: “Siempre noté el hate que le lanzaban a su hija, haciendo diferencias con la hija de Alexandra, pero ella jamás eliminaba ese tipo de mensajes y contestaba siempre cuando solo hablaban bien de su hija”, decía el comentario al que el jugador le dio ‘like’.

