Rodrigo Valle, expareja de Xoana González, envió un polémico mensaje a través de sus redes sociales que parecería dirigido a Javier González, actual esposo de la argentina. El exchico reality se refirió a quienes “dejan” que sus parejas utilicen la plataforma OnlyFans para vender contenido para adultos, como es el caso de su ex.

A través de un video en su cuenta de Instagram, Rodrigo Valle señaló: “Si tu mujer vende contenido, estamos claros de que es por plata, no creo que lo haga por pasión al arte. Si lo hace por plata, es porque vos sos cero hombre, ni si quiera puedes proveer lo básico”.

Rodrigo Valle también comentó: “Que tu mujer tenga que hacer eso para conseguir un poco de dinero porque vos sos cero hombre, me parece lamentable y el hombre que se queje es porque es un blando que no tiene los huev… para poner el trabajo y proveer todo lo que necesita su pareja”.

El ex de Xoana González además colocó el siguiente mensaje en Instagram: “Bro, serías muy débil dejar que tu mujer haga eso, que se venda por unos dólares por el simple hecho de no tener los huevos para proveerla”. Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas y los usuarios no dudaron en etiquetarla. “Ese mensaje es para Xoana” y “Ohh con segunda”, comentaron.

