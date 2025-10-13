La revelación del romance entre Rodrigo y Nayeli, que comenzó en el juego Free Fire, conmocionó a todos cuando él, sumergido en ese mundo virtual, decidió irse de su casa. Su madre, desesperada, lo reportó como desaparecido hasta que logró encontrarlo ocho meses después, descubriendo que no solo convivía con Nayeli, quien entonces tenía 19 años, sino que también esperaban un bebé.

Este idilio, que él recuerda como el más detallista de su vida, se quebró por una acusación de infidelidad que ella sostiene con firmeza, un punto de quiebre que transformó su historia de amor en un campo de batalla. Hoy, con una niña de un año y tres meses, su conflicto ha mutado en una amarga disputa legal por la custodia de la pequeña, donde el resentimiento opaca aquellos inicios, demostrando cómo un cuento de hadas digital puede derivar en una compleja realidad familiar llena de dolor y desencuentros.

