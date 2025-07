Rolando, quien mantuvo una doble vida durante años, reconoció como suya a la hija de Nore, a pesar de no ser el padre biológico. Aunque juró cuidarla, nunca le reveló que estaba casado, lo que desencadenó un caos emocional cuando su esposa lo descubrió. Ahora, tras una relación de nueve años marcada por acusaciones de toxicidad, Nore exige que la corte le quite el apellido a su hija, pero el Dr. Roberto Miranda advierte: “la ley protege el vínculo legal, no el biológico”.

Mientras Rolando se aferra a su rol paterno, Nore argumenta que su manipulación justifica la ruptura legal. Sin embargo, la Corte Suprema ha sido clara: un reconocimiento voluntario solo se anula si el propio padre lo decide. Este caso no solo expone mentiras y afectos en conflicto, sino que desafía los límites de la paternidad legal frente al deseo materno de cortar todo lazo.

