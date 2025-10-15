Roly Ortiz sorprendió al público al romper en llanto y ofrecer disculpas públicas a Luigui Carbajal durante una reciente aparición televisiva. El creador de Skándalo reconoció sus errores en medio de los conflictos pasados con su excompañero y confesó que atraviesa una delicada situación de salud que lo ha hecho reflexionar sobre su vida.

El productor explicó que su deseo es dejar atrás los enfrentamientos y mantenerse en paz. En ese sentido, reveló que ha intentado comunicarse con Carbajal, pero este lo tiene bloqueado en redes sociales. Asimismo, señaló que sus ataques verbales fueron producto de los episodios de ansiedad y depresión que padece por su enfermedad.

“A mí ya no me queda mucho tiempo en este mundo y quiero irme tranquilo, sin peleas con nadie. Lo que pasó ya pasó, quiero estar tranquilo”, indicó. “Yo desde acá le quiero pedir disculpas públicas a Luigui, yo también me excedí. Nadie sabe lo que yo vivo día a día, en las noches en mi casa, a veces esa frustración… me dan ataques de pánico, ataques de desesperación, me hundo, me da depresión horrible”, agregó.

Entre lágrimas, aclaró que su intención no es involucrar a Luigui Carbajal en el reencuentro de Skándalo, sino pedirle perdón en privado. “Quiero hablar con él en cuatro paredes, pedirle disculpas e irme bien. Es la única persona en el mundo con la que estoy peleado. Quiero irme bien y que mis hijitos se encarguen de mi grupo. Ahora que Ricky me ha devuelto el grupo yo estoy feliz”, afirmó.

Luigui Carbajal rechaza las disculpas: “No me interesan”

Por su parte, Luigui Carbajal descartó cualquier posibilidad de retomar el vínculo con Roly Ortiz o volver al grupo Skándalo. El cantante aseguró que las acusaciones del pasado afectaron gravemente a su familia y que no considera sinceras las disculpas.

“No voy a volver a Skándalo, eso lo tengo muy claro. No me interesan las disculpas públicas que me hayan dado, porque en su momento todas las falsedades que me dijeron afectaron a mi esposa, quien se encontraba embarazada, y desestabilizaron a toda mi familia”, aclaró.

Carbajal sostuvo que las recientes declaraciones de Ortiz coinciden con la promoción del reencuentro de la agrupación, por lo que cree que solo buscan generar titulares. “Seguro buscan más titulares, hacer un poco de bulla… y, bueno, les deseo lo mejor”, agregó.

