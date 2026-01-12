La mañana de este lunes 12 de enero de 2026, bajo el cielo gris del invierno romano, las puertas del Palacio Apostólico se abrieron para escribir un nuevo capítulo en la historia de América Latina. El Papa León XIV, quien asumió el pontificado en mayo de 2025 convirtiéndose en el primer Sucesor de Pedro nacido en el continente americano con raíces peruanas, recibió en audiencia privada a María Corina Machado. La líder opositora, galardonada recientemente con el Premio Nobel de la Paz, llegó al Vaticano no solo como una figura política, sino como el rostro de una nación que empieza a despertar de una larga pesadilla autoritaria.

Un encuentro entre la fe y la libertad

El boletín de la Sala de Prensa de la Santa Sede fue escueto, como dicta el protocolo, limitándose a confirmar que el Pontífice recibió a la dirigente venezolana en su biblioteca privada. Sin embargo, el silencio oficial no pudo ocultar la trascendencia del momento. Para la comunidad internacional, y especialmente para los millones de venezolanos dispersos por el mundo —incluyendo la gran comunidad en Perú—, esta imagen vale más que mil tratados diplomáticos. León XIV, conocido por su diplomacia directa y su cercanía con las crisis del hemisferio sur, ha mantenido una postura firme desde su elección, negándose sistemáticamente a recibir a representantes del régimen chavista y abogando por una salida pacífica a la crisis.

El peso del Nobel y el exilio

La llegada de María Corina Machado a Roma tiene tintes de novela épica. Tras una operación secreta que le permitió salir de Venezuela en diciembre pasado rumbo a Oslo, donde su hija recibió en su nombre el Nobel de la Paz, la líder ha emprendido una gira que busca consolidar la transición. Su presencia en el Vaticano se da en un contexto de máxima tensión y esperanza: apenas el pasado 3 de enero, fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro, un evento que sacudió los cimientos de la geopolítica regional. En este escenario, la bendición papal no es solo un gesto espiritual, sino un espaldarazo político de incalculable valor ante los ojos del mundo.

“Hoy alzamos nuestra voz para pedir una canonización sin presos políticos. Le pedimos a su santidad, el papa León, y a toda la gente de bien alrededor del mundo que en este camino a la canonización de nuestros santos… intercedan por cada uno de nuestros héroes secuestrados”

Estas palabras, pronunciadas por Machado en septiembre de 2025 cuando aún se encontraba en la clandestinidad en Venezuela, resuenan hoy con fuerza profética. En aquella ocasión, la líder solicitaba la intercesión del Papa ante la inminente canonización de José Gregorio Hernández. Hoy, sentada frente a León XIV, esa súplica parece haber encontrado respuesta en un Vaticano que ha seguido con lupa el sufrimiento venezolano. El Papa, en su reciente discurso al cuerpo diplomático, ya había adelantado su postura al exigir “respetar la voluntad del pueblo venezolano y salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos”, una frase que en los pasillos de la diplomacia se leyó como una sentencia final al madurismo.

La conexión peruana y el futuro inmediato

Para el lector peruano, la figura de León XIV resulta particularmente cercana. Su elección en 2025 fue celebrada en Lima y Arequipa como propia, dada su ascendencia y vínculos familiares con nuestro país. Que sea precisamente este Papa quien abra las puertas a la transición venezolana añade una capa de emotividad regional al evento. Tras su paso por Roma, se espera que María Corina Machado cruce el Atlántico hacia Washington, donde el presidente Donald Trump ha anunciado que la recibirá esta misma semana. La ruta hacia la democracia en Venezuela, pavimentada ahora con el apoyo espiritual de Roma y el respaldo político de la Casa Blanca, parece por fin irreversible.

