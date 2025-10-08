La abogada Romy Chang estuvo en el set de ‘Magaly TV, la firme’ para analizar la denuncia contra Gustavo Salcedo por haber agredido al productor Christian Rodríguez, vinculado con su esposa. En dialogo con la ‘urraca’, la letra explicó qué delitos habría cometido el aún esposo de Maju Mantilla y qué penas pódría recibir.

“La sanción es bastante grave porque hablamos, primero, de tentativa de homocidio que son de 6 a 20 años de cárcel, es pena efectiva. Si es por lesiones, las penas van de 4 a 8años, pero no sólo son lesiones, tendríamos que sumarle la pena por el acoso, que son 4 años más”, inició señalando.

Sin embargo, eso no sería todo, ya que Gustavo Salcedo también habría afectado a la pareja del productor y a su hijo. “Al acoso habría que sumarle el tema de los daños, porque él ha investido el auto y vemos que los daños son considerables. Entonces ahí tiene también 4 años más. Aparte también ha cometido actos en agravio de la esposa de Rodríguez y del hijo de Rodríguez”, agregó.

Según Explicó Romy Chang, en el código penal peruano se suman las penas hasta el tope de 35 años. “Además hay otro delito muy importante, que tiene una pena bastante grande, que va también hasta los 12 años, que es el de marcaje. Él lo reconoce en los audios que escuchamos. (….) Son delitos que potencialmente van a superar la pena mínima de 6 años que es lo que se requiere para una prisión preventiva”, reveló.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO