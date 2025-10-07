La abogada Romy Chang lanzó una grave advertencia sobre Gustavo Salcedo al afirmar que “muchos casos de feminicidio empiezan así”, respaldando el análisis de Magaly Medina sobre el peligro que representarían las agresiones del esposo de Maju Mantilla. La experta legal coincidió con la ‘Urraca’ al señalar que, si Salcedo fue capaz de agredir a Christian Rodríguez, no existiría garantía de que no ejerza violencia contra su propia pareja. Chang puntualizó que este tipo de conductas violentas, cuando se manifiestan fuera del hogar, suelen ser un indicador de patrones de agresión que podrían replicarse en el ámbito doméstico.

Vea también: Abogada sobre Gustavo Salcedo: “La denuncia se queda corta respecto de todos los delitos cometidos”

La letrada profundizó en la psicología de las víctimas, explicando que la mayoría de personas que sufren agresión doméstica tienden a negar los hechos públicamente, ya sea por vergüenza social o por miedo a represalias de su agresor. Esta dinámica, según Romy Chang, complica la detección temprana de situaciones de riesgo y dificulta la intervención de las autoridades antes de que ocurra una tragedia mayor.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO