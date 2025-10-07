La abogada Romy Chang y la psicóloga Lizbeth Cueva analizaron el caso Gustavo Salcedo en ‘Magaly TV, la Firme’, ofreciendo una visión integral que combina los aspectos legales y psicológicos del conflicto que involucra al esposo de Maju Mantilla. Las especialistas examinaron en detalle las agresiones cometidas por Salcedo contra Christian Rodríguez, quien sería el presunto amante de la expanelista, un vínculo que habría desencadenado la violencia física y emocional reportada.

Romy Chang, desde su expertise jurídico, desglosó las implicaciones penales de estos actos, mientras que Lizbeth Cueva exploró los patrones conductuales y las posibles motivaciones psicológicas detrás de las acciones del empresario.

