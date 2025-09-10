El examen de ADN confirmó lo que Uriel siempre dudó: es el padre del niño de 12 años que Rosa le ocultó durante más de una década. Aunque él insistió en hacerse la prueba en tres oportunidades, Rosa se negó hasta hoy, cuando su cambio de versión en vivo generó más preguntas que respuestas. Mientras Uriel asegura que siempre dudó que el hijo de Rosa sea suyo, el juzgado ya le exige pagar una pensión de 300 soles desde 2014, un fallo que él desconocía y que ahora lo obliga a regularizar su situación legal.

Vea también: Reina exige 17 mil soles a Juan por hijas que él cría: ¿Y si la mayor NO es su hija?

El conciliador José Andrés Schumann propuso un régimen de visitas, pero bajo supervisión psicológica, dado el distanciamiento de cinco años entre padre e hijo. Lo más impactante es que Rosa, quien antes estaba convencida, dudó abiertamente de la paternidad de Uriel, señalando a Pedro, su actual pareja, como posible padre biológico; sin embargo, esta posibilidad fue anulada por el resultado de la prueba de ADN.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO