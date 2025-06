Luego de que la “chica selfie” comentara que desea casarse, pero sin repetir el estilo de celebración que tuvo la pareja. En el programa, Rosángela Espinoza señaló que aunque le gustaría seguir los pasos de Alejandra Baigorria, su boda no sería un “circo” como el que, según ella, se vivió.

Ante esa declaración, Alejandra Baigorria y Said Palao no tardaron en responder, sugiriendo con ironía que, si se trataba de un circo, habrían invitado a Rosángela. La pareja dejó claro que no comparten la opinión de su compañera de set, mientras aseguraron que, si algo llamó la atención de su enlace, fue por la participación de terceros ajenos a la pareja.

