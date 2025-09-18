Rosángela Espinoza lanzó la granada contra Onelia Molina en “Esto es Guerra“, después de que esta última la acusara de hacer trampa durante la competencia, un señalamiento que no toleró y que desató su furia característica. Según reveló Magaly Medina en su programa, esta acusación, hecha en el fragor del reality, hizo que Espinoza “disparara” todo lo que sabe, yendo más allá de un simple rumor de pasillo para insinuar que entre Molina y el ‘Pato’ Parodi existiría “algo más que una amistad”.

La reacción de Rosángela no se limitó a Onelia; de acuerdo con la ‘Urraca’, la exguerrera también se dirigió a Mario Irivarren con una advertencia velada: “Oye, date cuenta de lo que está pasando a tu alrededor”, una frase cargada de implicancias que sugiere que el guerrero estaría ignorando una situación que está frente a sus ojos.

