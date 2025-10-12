Rosángela Espinoza está nuevamente en el centro de la polémica luego de que se viralizara una fotografía suya junto al presidente del Perú, José Jerí, tomada años atrás. La imagen, compartida por el propio mandatario en sus redes sociales, fue descrita como el cumplimiento de “un sueño” por conocer a la modelo. Tras la difusión del contenido, sus compañeros en “Esto es Guerra” no tardaron en bromear con el apodo de “primera dama”, provocando una reacción inesperada de la influencer.

Durante el programa, Rosángela respondió con firmeza: “Respétame, por favor”, y luego lanzó una frase que se volvió viral: “El que ríe último, ríe mejor”, dejando entrever que la historia detrás de la foto podría tener más matices de los que se conocen públicamente.

Un pasado que vuelve al presente

La imagen en cuestión fue tomada cuando José Jerí aún no ocupaba cargos de alto perfil político. En ese entonces, el ahora presidente compartió la foto en Facebook, expresando su emoción por haber conocido a Rosángela Espinoza. Tras su ascenso al poder, usuarios en redes sociales revisaron sus publicaciones antiguas y encontraron la imagen, lo que desató una ola de comentarios y memes.

La modelo, conocida por su participación en realities y por su habilidad para mantenerse vigente en los medios, no ha confirmado si mantiene algún tipo de vínculo con el mandatario, pero su reacción en televisión ha alimentado las especulaciones.

¿Solo una coincidencia?

Aunque Rosángela Espinoza ha intentado minimizar el tema, su frase “el que ríe último, ríe mejor” ha sido interpretada por muchos como una respuesta estratégica. Algunos usuarios consideran que podría estar aprovechando el momento para reposicionarse mediáticamente, mientras otros creen que hay una historia no contada entre ella y el presidente.

Lo cierto es que, en medio de una coyuntura política marcada por la vacancia presidencial y el ascenso inesperado de Jerí, cualquier vínculo con figuras del espectáculo genera atención inmediata. Rosángela, fiel a su estilo, ha sabido capitalizar el momento sin perder el control del relato.

Las redes no perdonan

En TikTok, Instagram y X (antes Twitter), los clips del programa y las reacciones de Rosángela acumulan miles de reproducciones. Frases como “¿Se viene la primera dama influencer?” o “Rosángela 2026” han inundado los comentarios, mezclando humor con curiosidad política.

Mientras tanto, ni el presidente José Jerí ni su equipo han emitido declaraciones sobre el tema. La imagen sigue circulando y el nombre de Rosángela Espinoza permanece en tendencia, demostrando que en el Perú, la política y el espectáculo muchas veces caminan de la mano.

