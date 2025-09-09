Rosángela Espinoza y Karen Dejo protagonizan broncaza, un nuevo capítulo de su enemistad en ‘Esto es Guerra’. Magaly Medina, quien comentó el hecho en su programa, reveló que la pelea estalló cuando Karen Dejo se burló de Rosángela por negarse a realizar una prueba que consistía en lanzarse por un tobogán, lo que reactivó sus viejas discrepancias.

La ‘Urraca’ aseguró que ambas resucitan sus conflictos de manera estratégica, ya que no quieren que invitados como los tiktokers Valentino y Josi les roben el protagonismo en el reality, buscando mantener “la sartén por el mango”. Medina, lejos de criticarlas, destacó que al menos no son hipócritas y se dicen las cosas frente a frente, sin intentar aparentar una familia ideal ni hacer las paces después, pues cada programa es una nueva oportunidad para la puya.

