El fuerte altercado en “Esto es Guerra” estalló cuando Rosángela Espinoza dejó entrever que Onelia Molina, quien mantiene una relación con Mario Irivarren, habría tenido algo con Patricio ‘Pato’ Parodi. La tensión escaló rápidamente cuando Rosángela, en tono desafiante, acusó directamente a Onelia de estar celosa porque ella estaba hablando con Parodi, lanzando la pregunta que incendió la pradera: “¿Tienes celos o no sé?”. Esta insinuación, hecha frente a las cámaras y el elenco completo, transformó una discusión personal en un espectáculo público, dejando a Molina en una posición incómoda.

Vea también: ¡Éxito total! Hablando Huevadas estrena documental y alistan show en la Torre Eiffel

Ante la grave acusación, Onelia Molina se defendió con , exigiendo a su acusadora que “deje de hablar cosas que no han sucedido” y que respete tanto su relación amorosa como sus amistades dentro del programa. La guerrera argumentó con firmeza que Patricio es simplemente su amigo y que Mario Iribarren es su pareja.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO