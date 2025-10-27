La abogada Rosario Sasieta se pronuncia contra los adolescentes que acosan a una niña desde hace 10 meses, afirmando que “pueden ser juzgados” como adultos según la nueva legislación peruana.

La especialista subrayó que el intento de secuestro constituye un delito “súper duro” que coacciona la libertad de la menor, quien lleva meses sin poder desarrollar su vida normalmente.

Sasieta precisó que los agresores, actualmente de 17 años, tenían 16 cuando cometieron el presunto secuestro y tocamientos indebidos, delitos que contemplan penas severas de hasta 35 años de prisión.

Este caso emblemático evidencia la urgencia de aplicar las reformas legales contra la violencia juvenil, especialmente cuando las víctimas quedan emocionalmente devastadas por la impunidad.

