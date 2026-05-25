Rotura de tubería matriz de Sedapal causa daños en colegio de San Juan de Lurigancho

El Colegio Fe y Alegría número 25 en San Juan de Lurigancho (SJL) sufrió una inundación total tras la rotura de una tubería matriz de Sedapal, lo que dejó inhabitables sus instalaciones.

El agua ingresó a las aulas, destruyó equipos informáticos y dañó infraestructura recién remodelada, incluido el coliseo del plantel.

¿Qué daños causó la rotura de tubería de Sedapal en SJL?

El desastre comenzó cerca de las 4 de la madrugada del domingo, cuando la rotura de una tubería matriz de Sedapal provocó una corriente de agua que destrozó una puerta metálica y derribó una pared del plantel.

La subdirectora del colegio detalló que el agua afectó todas las aulas del primer piso, los talleres de carpintería metálica, psicomotricidad, educación especial y computación, donde estudian más de 1,800 estudiantes.

Además, una zona del muro de contención se erosionó durante varias horas y terminó por colapsar. El director, José Luis Terrones, perdió su computadora de uso personal y documentos valiosos, mientras que padres de familia advirtieron que computadoras nuevas compradas el año pasado quedaron totalmente destrozadas.

Clases virtuales y reclamos de padres

La autoridad del centro educativo anunció que desde este lunes las clases se realizarán de manera virtual porque las instalaciones quedaron inhabitables hasta que Sedapal responda por los daños.

Padres de familia exigieron respuestas inmediatas y pidieron la presencia del alcalde, un ingeniero y al Ministerio de Salud ante el riesgo de convertirse en un foco infeccioso de dengue en una zona calificada como roja.

Comunicado de Sedapal

Mediante un comunicado, Sedapal informó que activará la póliza de seguros para cubrir este tipo de incidentes y restringió temporalmente el servicio de agua en la zona mientras continúan las labores de reparación.

Asimismo, la entidad señaló que, apenas tomó conocimiento de la emergencia, una cuadrilla técnica se desplazó hasta la zona para controlar de inmediato el aniego e iniciar los trabajos de reparación, los cuales culminaron satisfactoriamente.