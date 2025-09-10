Científicos en Rusia han desarrollado el suero Enteromix, un tratamiento que demostró una eficacia del 100% en ensayos preclínicos con animales para combatir ciertos tipos de cáncer, lo que representa un avance potencialmente revolucionario en oncología. Este suero utiliza una combinación de cuatro virus no patogénicos que actúan de forma dual: destruyen las células cancerígenas de manera selectiva y simultáneamente activan la inmunidad antitumoral del organismo.

Los resultados observados, que van desde frenar drásticamente el crecimiento del tumor hasta lograr su desaparición completa, se obtuvieron sin registrar efectos adversos graves, un aspecto crucial que diferencia a esta terapia. Es importante destacar que se trata de un tratamiento diseñado para pacientes ya diagnosticados y no de una vacuna preventiva, cuyos prometedores resultados han permitido que se inicien ensayos en humanos con 48 voluntarios para confirmar su seguridad y eficacia.

