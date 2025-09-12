La denominada “ruta del ahorro” en los mercados de Lima Norte ofrece precios imbatibles como el pollo a 6.50 soles el kilo, lo que se convierte en un alivio para el bolsillo de las familias en medio de la crisis económica. Un recorrido por el mercado Huamantanga en Puente Piedra revela que la carne de res se encuentra desde 18 soles el kilo, mientras que la molida y el mondongo nacional parten de 14 soles, permitiendo preparar desde un caldo de mote hasta un sabroso saltado.

Vea también: Julio Corcuera alerta sobre la violencia criminal desbordada en Perú

Además de las carnes, estos centros de abasto destacan por su variedad de frutas y verduras frescas a precios módicos, consolidándose como la opción preferida de amas de casa y comerciantes. Estos precios, que se mantienen competitivos, posicionan a la zona como el destino ideal para surtirse de proteínas de calidad sin gastar de más.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO