¿Sabías que un parche de células madre podría borrar las cicatrices más difíciles?

La destacada genetista argentina Mikele Amondarain ha desarrollado un parche regenerativo en formato de hidrogel diseñado para transformar el tratamiento de heridas complejas, especialmente en adultos mayores y pacientes con patologías como la diabetes.

El dispositivo funciona de manera autónoma al colocarse sobre la lesión. El parche se reabsorbe, se coloca y va haciendo su efecto sin necesidad de cambiarlo, lo que evita un proceso doloroso para el paciente, ya que el cuerpo lo va reabsorbiendo y capta las señales de los exosomas que contiene el compuesto biológico. Esta propuesta nació durante su doctorado en el CONICET, marcando un hito en la medicina actual.

El camino de los laboratorios a la práctica médica

La clave de esta innovación radica en combatir la pérdida natural de colágeno y elastina que sufre el cuerpo humano con el paso del tiempo, factores que ralentizan la curación de la piel. Al respecto, la experta apuntó que son procesos muy largos que arrancan con un proyecto y que, en el camino, hay una especie de columna vertebral sobre la que se van haciendo los experimentos, modificando el curso del trabajo según los resultados.

Debido a sus potentes propiedades regenerativas basadas en exosomas de cordón umbilical humano, el proyecto ya ha despertado el interés de laboratorios de belleza. No obstante, Amondarain aclaró que el camino hacia los hospitales y las clínicas de cuidado de la piel aún debe sortear importantes filtros legales.

Los exosomas todavía no están regularizados por parte de la FDA para ser aplicados, al menos los de cordón umbilical de origen humano que se usan en este desarrollo, por lo que falta toda esa parte regulatoria. De este modo, la iniciativa se desmarca del ámbito estrictamente académico para consolidarse como una prometedora empresa emergente.