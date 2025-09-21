César enfrenta una batalla legal y emocional contra su expareja, Saby Castañeda, quien no solo incumple el acta de conciliación que permite las visitas, sino que además realizó una denuncia falsa en su contra por agresión y amenazas, delito tipificado en el artículo 402 del Código Penal. El programa posee la grabación completa de la llamada donde se evidencia que César nunca insultó ni amenazó a Saby, desmontando así su versión.

Vea también: César Cortegana llora desconsolado tras ser impedido de ver a su hija hace más de 1 año

Saby, profesora de primaria, admitió sentirse “confundida” al ser confrontada con las pruebas que desacreditan su denuncia, argumentando que entra en “pánico” al escuchar a su expareja, aun cuando él solo busca ejercer su derecho de padre. El abogado de la madre, lejos de facilitar el diálogo, amenazó a César antes del programa para disuadirlo de no mostrar el caso. El doctor Roberto Miranda aseguró que ejecutará el acta de conciliación y evaluará la posibilidad de solicitar un cambio de tenencia, priorizando el interés superior de la niña, quien merece reencontrarse con el padre que tanto extraña.

