A poco de la balacera ocurrida durante el multitudinario concierto de Agua Marina, salió a la luz la fotografía de las personas señaladas como autores materiales del ataque. La imagen, captada por cámaras de seguridad y difundida por las autoridades, lamentablemente no muestra con precisión los rostros de los sospechosos, pero sí su vestimenta y se les ve mientras se acercaban al evento antes de disparar contra los músicos y asistentes.

Desde que la foto fue publicada, usuarios de redes sociales no han tardado en compartirla masivamente, generando miles de mensajes de indignación, temor y llamados urgentes a la colaboración ciudadana. La imagen se ha viralizado tanto en plataformas digitales como en noticieros, incentivando a quienes tengan información relevante a contactar a la policía.

Contexto: la balacera que sacudió el espectáculo nacional

El ataque a Agua Marina ocurrió en pleno show, generando pánico entre los asistentes y dejando una herida profunda en la escena artística nacional. El atentado, que puso en riesgo la vida de músicos y fanáticos, se investiga en el contexto de posibles extorsiones y amenazas crecientes en la industria de los eventos masivos.

La agrupación Agua Marina, referente de la cumbia peruana, exige justicia y pide a sus seguidores colaborar con las autoridades. Fans y otros músicos han expresado su apoyo y su reclamo para que este tipo de ataques no queden impunes, reclamando que la música y la cultura vuelvan a ser espacios seguros para todos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO