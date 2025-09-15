Unos audios difundidos por los programas de investigación Punto Final y Cuarto Poder han generado un severo escándalo político al aparentar captar al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, intercediendo a favor de alias “El Diablo”, un policía detenido y acusado de pertenecer a la organización criminal ‘Los Pulpos de Trujillo’.

Vea también: Ministro de Salud sugiere que audios de Santibáñez podrían ser inteligencia artificial

En la grabación, que data de septiembre del año pasado, se escucharía a Santiváñez, quien en ese momento era el abogado defensor del imputado gestionando ante el entonces ministro de Justicia y actual presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, un cambio de penal o de pabellón para su patrocinado. La revelación muestra que la llamada fue registrada por la esposa del propio policía , quien logró captar la conversación en la que el ahora ministro buscaba influir en las condiciones de reclusión de su cliente.

