Salim Vera salió al frente para aclarar una confusión que se generó en redes sociales, luego de que muchos usuarios lo felicitaran creyendo que él era la persona que ayudó a un vendedor de frutas durante una intervención de un sereno.

El exvocalista de Libido explicó que no se trataba de él, aunque destacó el noble gesto del joven que protagonizó la escena: “Está circulando un video en donde un joven ayuda a un vendedor de frutas, frente a un posible abuso de un sereno. Yo quiero aclarar que no soy yo”, expresó.

El artista dejó en claro que no quería apropiarse del mérito por algo que no hizo, pero reconoció que le hubiera gustado ser parte de esa acción solidaria: “Me hubiese encantado serlo porque admiro y aplaudo un gesto tan noble. No quiero llevarme el crédito de algo que no me corresponde”, señaló Vera, quien ha sido tendencia en distintas plataformas por la confusión.

Asimismo, Salim aplaudió públicamente al muchacho que sí ayudó al comerciante en plena vía pública, resaltando su valentía y empatía: “Más bien, le doy todo el mérito al joven que bajó de su carro para apoyar al señor. Un ejemplo de empatía”, comentó el músico.

