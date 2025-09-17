Magaly Medina explota contra Samahara Lobatón al cuestionar su argumento de estar en Estados Unidos solo por vacaciones, ironizando con un “Uy sí, 4 meses. Qué regio”. La popular ‘Urraca’ asegura, basándose en el avanzado estado de gestación de la hija de Melissa Klug, que el verdadero objetivo del viaje sería dar a luz en ese país, una estrategia que, según ella, su madre ya habría empleado antes.

La conductora de “Magaly TV La Firme” arremete también contra la supuesta incoherencia de Samahara, al afirmar que si tiene recursos para unas largas vacaciones sin trabajar, no debería “estar rogando plata” a Youna, el padre de su primera hija. Medina enfatiza que los niños necesitan estabilidad emocional y critica las peleas constantes, al tiempo que se pregunta, con sarcasmo, sobre la confianza que deposita en su actual pareja, Bryan, al viajar sin él en dos ocasiones.

