Samahara Lobatón, influencer y figura mediática peruana, celebró la llegada de su primer hijo varón en Estados Unidos este 3 de octubre. La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que durante semanas su pareja Bryan Torres había negado que el nacimiento se realizaría fuera del país. Sin embargo, la joven decidió finalmente dar a luz en tierras norteamericanas, mientras Bryan presenció emocionado el nacimiento a través de una videollamada.

Nace Asael Torres Lobatón, el esperado varón

La hija de Melissa Klug compartió en sus redes la emoción tras convertirse en madre de Asael Torres Lobatón, su tercer hijo y el primero junto a Bryan Torres. El cantante, quien permaneció en el Perú debido a compromisos laborales, publicó un emotivo mensaje y una foto tras la videollamada, agradeciendo a Dios por la llegada de su “bendición”. “Nuestros planes eran otros, pero los tiempos de Dios son perfectos”, expresó conmovido.

Aunque Bryan no pudo estar presente físicamente, la videollamada le permitió vivir de cerca el emocionante momento del parto. Familiares, amigos y seguidores de la pareja inundaron las redes con mensajes de felicitaciones y buenos deseos para la recién ampliada familia, resaltando la unión y complicidad de la pareja pese a la distancia.

Samahara Lobatón agradece el apoyo y da la bienvenida a su hijo

Semanas atrás, el viaje de Samahara Lobatón a Estados Unidos generó rumores sobre un parto planificado en el extranjero. Bryan Torres había insistido públicamente que el nacimiento se haría en Perú, pero finalmente la llegada de Asael se produjo en suelo estadounidense, aclarando cualquier especulación y sorprendiendo a más de uno en medios y redes.

A través de sus historias de Instagram, Samahara Lobatón compartió la primera imagen de su bebé y agradeció las muestras de cariño recibidas. “Bienvenido, amor mío. Gracias, Dios”, escribió junto a una foto donde cubre el rostro del recién nacido con un corazón, emocionando a todos sus fans.