A solo días de haber dado a luz a su tercer hijo en Estados Unidos, Samahara Lobatón sorprendió a sus seguidores al anunciar que se sometió a una ligadura de trompas, procedimiento que impide futuros embarazos. “Para mí, se cerró la fábrica”, escribió en una dinámica de preguntas en Instagram, dejando claro que su decisión fue meditada y definitiva.

La hija de Melissa Klug explicó que aprovechó su última intervención quirúrgica para realizar la ligadura, justo después del nacimiento de su primer varón, Asael Torres Lobatón, fruto de su relación con el cantante Bryan Torres. El parto se adelantó seis semanas, pero la influencer aseguró que todo salió bien y que ahora se siente plena con su familia.

Samahara Lobatón: Tres hijos antes de los 24

Con tan solo 23 años, Samahara Lobatón ya es madre de tres niños. Su primer embarazo fue producto de su relación con el barbero Youna, con quien mantiene una relación cordial por el bienestar de su hija. Luego, tuvo una segunda hija con Bryan Torres, y ahora celebra la llegada de su primer hijo varón. “Estoy feliz con mis tres bendiciones, no necesito más”, comentó en redes sociales.

La joven influencer ha sido transparente sobre los retos de la maternidad y ha compartido momentos íntimos de sus embarazos, partos y crianza. Su decisión de ligarse ha sido aplaudida por algunos seguidores que valoran su madurez, mientras otros han cuestionado si era demasiado pronto para tomar una medida irreversible.

Reacciones y respaldo familiar

Melissa Klug, madre de Samahara, expresó su emoción por el nacimiento de su primer nieto varón y respaldó la decisión de su hija. “Ella sabe lo que quiere y yo la apoyo”, dijo en una entrevista reciente. Por su parte, Bryan Torres se mostró agradecido por la llegada de Asael y compartió mensajes de amor y compromiso familiar en sus redes.

El padre de Samahara, el exfutbolista Abel Lobatón, también celebró el nacimiento, aunque lamentó no haber podido viajar aún a Estados Unidos para conocer a su nieto. “Estoy feliz, pero espero poder abrazarlo pronto”, declaró.

¿Qué implica la ligadura de trompas?

La ligadura de trompas es un procedimiento quirúrgico que bloquea las trompas de Falopio, impidiendo que el óvulo se encuentre con el espermatozoide. Es considerada una forma de anticoncepción permanente y suele realizarse en mujeres que ya no desean tener hijos. Aunque existe la posibilidad de reversión, esta no siempre es exitosa.

Samahara Lobatón ha dejado claro que su decisión fue personal y que no se arrepiente. “Estoy completa con mis tres hijos. Ahora quiero enfocarme en mí, en mi crecimiento y en darles lo mejor”, escribió en una historia de Instagram.