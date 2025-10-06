Samahara Lobatón atraviesa días de mucha emoción, pero también de preocupación. La influencer anunció el nacimiento de su segundo hijo el pasado 3 de octubre, un bebé varón fruto de su relación con el cantante Bryan Torres. Sin embargo, recientemente confesó que el pequeño aún permanece hospitalizado en Estados Unidos, donde tuvo que dar a luz de emergencia.

Durante su participación en el programa ‘Ponte la cola’, la hija de Melissa Klug explicó que su parto se adelantó seis semanas, lo que sorprendió tanto a ella como a su pareja: “Bien, bien, está marchando súper bien. En realidad, el parto se adelantó bastante, es algo que no hemos dicho todavía, se adelantó seis semanas. Ha sido una semana un poco dura para los dos, pero ya está bien”, reveló la exintegrante de Combate.

Samahara comentó que los doctores decidieron mantener a su hijo hospitalizado para continuar con los chequeos y descartar cualquier complicación derivada de su nacimiento prematuro: “Estamos terminando con los chequeos que el bebé necesita, porque como nació mucho antes de tiempo, tienen que hacer un par de chequeos. Espero que estemos muy pronto en Lima”, añadió, con evidente esperanza de regresar pronto al país.

