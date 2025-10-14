Samantha Batallanos no se quedó callada tras escuchar a Álvaro Rod referirse a ella como una “interesada” durante un ping-pong de preguntas en una radio local. El cantante aseguró que le dedicaría la canción “Interesada”, cuyo coro dice: “Interesada, egoísta y caprichosa, ya no quiero verte más”. La modelo, al enterarse, reaccionó con ironía y lanzó duras frases contra su expareja.

El breve romance entre ambos comenzó en marzo de este año, pero terminó poco después entre rumores de celos e incomodidades. Se comentó que a Álvaro Rod no le gustaba que Samantha luciera prendas diminutas; sin embargo, él lo negó y aseguró que nunca le prohibió mostrar sus atributos. A pesar de ello, la relación se quebró rápidamente y ambos siguieron caminos separados.

Esta vez, la polémica resurgió cuando el cantante volvió a mencionarla en público. La ex Miss Grand Perú tomó las declaraciones como una provocación innecesaria y no dudó en responderle con tono sarcástico, recordando que se siente liberada tras esa ruptura.

“Estoy aliviada de no tener en mi vida a un misio manganzón”

Al conocer la entrevista, Batallanos se mostró sorprendida y dejó claro que no guarda ningún interés en retomar contacto con el artista. “La verdad, me he matado de la risa cuando me enviaron el clip, mejor que ni me pregunten qué canción le dedicaría a él”, comentó entre risas.

La modelo continuó: “Yo no sé por qué se mete conmigo, si yo ni me acuerdo de él. Como dicen mis amigas, solamente los misios se expresan así de su mujer o de una mujer diciéndole interesada cuando no tienen nada que ofrecer. Ya sé, le voy a dedicar ‘Perdón, perdón’ de Ha*Ash por el corito: ‘Y te pido perdón por haber esperado demasiado de un perdedor’. Aunque lo veo muy dolido, yo más bien estoy aliviada de ya no tener en mi vida a un misio manganzón. Siempre fui mucha manzana para ese gusanito”.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO