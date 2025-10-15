Samantha Batallanos volvió a llamar la atención del público tras revelar que no descartaría tener una cita con el presidente José Jerí. Durante una reciente entrevista, la modelo se mostró divertida ante la idea y terminó proyectándose como primera dama.

El comentario surgió luego de que se mostraran imágenes creadas con inteligencia artificial en las que aparecía junto al mandatario. Batallanos reaccionó con humor y, entre risas, afirmó que sí aceptaría una cena con él. “Sí me gustaría, ¿por qué no? ¿Por qué no aspirar a más?”, expresó.

Además, resaltó que se sentiría preparada para asumir un papel de liderazgo y de apoyo a la gestión del presidente. “Todo mi apoyo, estamos aquí para darle la oportunidad y mi buena predisposición para trabajar en conjunto como pueblo”, dijo.

Samantha y su visión como primera dama

Durante la conversación, Batallanos aprovechó el momento para dejar un mensaje sobre su interés en apoyar la educación. “Me encantaría ir a muchos asentamientos humanos a ayudar en la educación. Siento que falta bastante trabajo en ese aspecto”, indicó.

Reacciona con humor ante otras ‘candidatas’

Durante la conversación también se mostraron imágenes generadas con inteligencia artificial en las que José Jerí aparecía junto a distintas figuras del espectáculo. Una de ellas era la actriz Marina Gold, a lo que Samantha respondió entre risas: “Bueno, ese es más su target, ¿no?”.

