Samantha Batallanos no se quedó callada y lapidó con todo al cantante Álvaro Rod, con quien hasta hace poco tuvo relación sentimental, luego que la calificara de interesada.

“Me parece patético que un hombre misio y manganzón, le llamaría interesada a una mujer. [¿Te arrepientes de haber estado con él?] Sí, obviamente que sí. Se me cayó completamente desde hace mucho”, expresó la modelo.

Recordemos que el romance entre el Álvaro Rod y Samantha Batallanos inició en marzo de este año de una manera inesperada, ya que fue el mismo cantante que lo confirmó en una entrevista radial.

La relación entre ellos llegó a un punto en el que el artista musical invitara a la ex Miss Grand Perú a viajar a Europa para que estuvieran juntos porque se extrañaban.

