Delincuentes en San Borja intentaron cometer un robo al forcejear la puerta de un edificio en la avenida Velasco Astete, pero tuvieron que huir con las manos vacías al ser sorprendidos por un residente que llegaba al lugar. Los sujetos, quienes previamente habían verificado la ausencia de un vigilante y mirado a todos lados para evitar ser detectados, lograron ingresar al inmueble tras forzar la chapa en segundos, creyendo tener todo listo para ejecutar su plan.

Sin embargo, el arribo de uno de los propietarios a la cochera hizo que uno de ellos acelerara el paso, subiera al segundo piso y se escondiera en el ascensor, logrando escapar de manera milagrosa al pasar desapercibido. Tras este fracaso, los mismos intentaron asaltar otro edificio bajo la misma modalidad, pero nuevamente fracasaron, lo que ha llevado a los vecinos a anunciar el reforzamiento de los accesos ante el temor de que estos peligrosos sujetos regresen.

